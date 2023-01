Miss Paradisia 2023 – Partirà il prossimo 4 febbraio a Verres la prima tappa del concorso “Miss Paradisia 2023” che il 1 luglio incoronerà la sua regina di bellezza. Le tappe del concorso, organizzato dal Patron Beppe Berlier, si terranno tra il Piemonte e la Valle d’Aosta e vede l’iscrizione di ben 235 ragazze.

Beppe Berlier, in compagnia della vincitrice dello scorso anno, Erica Vacchiero, sono stati ospiti nel nostro studio ed è stata l’occasione giusta per parlare con la diciassettenne Miss Paradisia 2022 della sua esperienza all’interno del concorso. Studentessa all’istituto turistico a Ivrea ci ha raccontato com’è nata la passione per le sfilate, la moda ed i concorsi di bellezza, oltre a quanto di positivo questa esperienza le ha lasciato, in primis una crescita personale. La giovane, essendosi aggiudicata il concorso lo scorso anno, sarà protagonista anche a concorso di Miss Grand International Italy.

Beppe Berlier, invece, ci ha spiegato il meccanismo che regola il concorso: come si svolgono le selezioni, le tappe, il regolamento e, soprattutto, quali caratteristiche devono avere le ragazze che ispirano a vincere il concorso. Perchè Miss Paradisia non è un semplice concorso di bellezza, ma va ben oltre affrontando anche temi importanti.

A voi l’intervista.

1 of 7