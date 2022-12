PIEMONTE – Rinviate tutte le gare in programma fino a domenica a causa della neve

PIEMONTE – Proprio in dirittura d’arrivo, quando mancava un turno alla fine regolare dei gironi di andata dei campionati piemontese di calcio l’abbondante nevicata di giovedì 15 dicembre 2022 ha finito per scombussolare tutti i piani.

È della mattinata di venerdì 16 dicembre 2022, la decisione da parte del Comitato Piemonte e Valle d’Aosta della Figc di rinviare tutte le gare in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre, ma anche i recuperi che invece erano stati calendarizzati mercoledì 21 e giovedì 22.

L’impraticabilità dei terreni di gioco, ma anche la difficoltà di percorrenza di numerose arterie stradali, pure per colpa del clima rigido di questi giorni, ha così fatto propendere per uno spostamento delle sfide del fine settimana.

A questo punto, la Federazione ha deciso che, fatto salvo naturalmente altri problemi legati al meteo, la quindicesima giornata di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si giocheranno il prossimo 8 gennaio 2023.

Invece, la Seconda completerà il 13esimo turno il 22 gennaio, mentre tra il 21 ed il 22 gennaio del prossimo anno si terranno i Campionato Under 19 Regionale, Campionati ed i Tornei Regionali Under 17-16-15 e 14, che ripartiranno con la prima giornata di ritorno.

A livello femminile, invece, sempre l’8 gennaio si svolgeranno i match del Campionato Under 17 e del Campionato Under 15 (gironi A e B), mentre la Coppa Italia, con le due sfide di andata e ritorno relative ai quarti di finali, andranno in scema sempre nella stessa domenica.

Invece, per ciò che concerne i già citati recuperi questi andranno a disputarsi mercoledì 11 e giovedì 12 Gennaio 2023.