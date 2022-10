ALPIGNANO – Oasi: dove gli amici a quattro zampe sono accuditi e coccolati come a casa

ALPIGNANO – I nostri amici a quattro zampe vengono accuditi e coccolati come a casa alla Pensione/Rifugio per cani e gatti Oasi di Alpignano. Gli animali soffrono la separazione dell’amato padrone, ecco perchè attenzione, qualità e cura sono fondamentali per rendere piacevole la permanenza delle bestiole, che necessitano di tutto l’affetto possibile per poter vivere serenamente il periodo di lontananza. All’Oasi trovano tutto ciò: una calda accoglienza, affetto, cura e pulizia (fattore non trascurabile per la salute).

I box per i cani abituati in casa e il gattile sono riscaldati nei periodi invernali. Sia per i cani che per i gatti è previsto lo svago fuori dal box due volte al giorno (con uscite di gruppo per animali compatibili). Scelta ponderata e ottimale per gli animali “vicini di cuccia”; pasti di qualità e delle migliori marche usate anche dai padroni; pulizia accurata del box e delle lettiere due volte al giorno, massima premura e supervisione dello stato di salute e infine attenzioni, coccole e gioco, indispensabili per farli stare bene.



L’Oasi non è solo Pensione/Rifugio, ma è anche un punto di riferimento per gli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia. Adottare un cane o un gatto riempie il cuore e la vita, ma è un impegno importante che non va preso alla leggera.

“I cani e i gatti che ospitiamo nella nostra struttura in cerca di adozione – dichiarano dall’Oasi – sono di associazioni o privati che li affidano a noi in attesa di trovare un’adozione, le regole per l’adozione sono fatte dai rispettivi proprietari e le relative pratiche per l’affidamento si svolgeranno con loro. Il nostro compito è quello di farli conoscere e consigliare, in base alle esigenze, quale potrebbe essere l’adozione migliore. I miciotti ospitati provengono da tutta Italia e anche dall’Albania. Ci sono sia cuccioli che adulti, vaccinati e se il caso anche sterilizzati. L’adozione è preceduta da un colloquio in cui viene verificato se la casa è messa in sicurezza al fine di ospitare il gatto.”

Per andare a conoscere questi splendidi e dolcissimi amici animali, non resta che andarli a trovare

L’Oasi si trova in via Caselette 71 ad Alpignano (TO) ed è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 17. Per contatti, chiamare il 389.9362371 (tutti i giorni dalle 11 alle 19) oppure scrivere a info@canileoasi.it.

Per ulteriori informazioni, e per vedere le foto di cani e gatti in adozione, visitare la sezione del sito web: https://canileoasi.it/adozioni/