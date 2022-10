PIANEZZA – Halloween: Pronta la webserie “Friendly Death: Amici Per La Morte”

PIANEZZA – Si avvicina Halloween e i web creators stanno riempiendo i propri canali social con contenuti a tema “horror”. Tra i tanti che stanno spopolando in questo periodo vi è la nuova webserie italiana targata WP dal titolo “ Friendly Death: Amici Per La Morte” per la regia di Sam Baker, Iside Rapisarda e Roccaldo Talucci, con la partecipazione di Alessia Lombardi, Matteo Fasoglio, Dory Bruno, Fabiana Zambri e Francesco Pugliese, che ha buone prospettive di intrattenimento.

I primi due episodi sono già online dallo scorso 6 ottobre, mentre i prossimi saranno pubblicati il 20 ed il 27ottobre su tinyurl.com/WEBPROUD. Inoltre, il primo episodio è disponibile sul canale Youtube “G.R.A.F”, il secondo su “Barbarian Sam”, il terzo su“Web proud” ed il quarto sul canale “Iside strega”. La serie parla di una ragazza che, accidentalmente muore proprio il giorno di Halloween e, diventando un fantasma, ha la possibilità di scoprire verità da lei sconosciute, e che la riguardano da vicino, sui suoi amici. E, proprio la scoperta di un tradimento da parte loro, porterà la protagonista ad attuare una terribile vendetta, prima del sorgere del sole.

Le riprese della prima stagione sono iniziate alla fine di giugno del 2021 e si sono concluse esattamente un anno dopo. La post-produzione e gli effetti speciali di grafica hanno impegnato i ragazzi per altri 3 mesi, per un totale di ben 15 mesi di lavorazione al prodotto. La serie è stata girata tra Piemonte, Basilicata, Puglia e Sicilia, occupando ben 4 set amatoriali, all’interno del quale ognuno dei partecipanti alla webserie ha girato la propria parte nella regione di residenza, sfruttando le potenzialità della rete internet per ritrovarsi come fossero stati tutti nello stesso posto.

Ma andiamo a conoscere meglio i protagonisti di quest’avvincente webserie.

Alessia Lombardi interpreta la cattivissima Zaffira: “L’idea di tutto questo è nata una sera in cui, chiacchierando con Roccaldo Talucci, un grissino mi va di traverso. Mettendo insieme gli argomenti trattati quella sera ed il mio “incidente” viene fuori la prima bozza di questa splendida webserie. Abbiamo subito proposto l’idea al resto del gruppo, la web proud e, ognuno di loro ha accolto con entusiasmo questo progetto. Il nostro gruppo è composto da persone con grandi idee ed un obiettivo: portare sul web quello che ama fare. Siamo menti fantasiose e, quindi, perché non far conoscere le nostre idee a tutti? Io nella serie sono Zaffira, una ragazza semplice che ama particolarmente la festa di Halloween. Zaffira attende con caramelle e leccornie che qualcuno bussi alla sua porta. ma nessuno si presenta. Presa dalla rabbia inizia a mangiare le caramelle…ma…proprio queste la tradiscono e lei muore. Dopo la sua morte capisce che il suo fidanzato ed i suoi amici non sono stati sinceri con lei e, presa dalla rabbia, decide di vendicarsi di tutti” racconta Alessia.

Roccaldo Talucci, invece, è uno dei registi e sviluppatori di Friendly Death, insieme a Sam Baker ed Iside Rapisarda. “Per noi questa serie è stata una sorta di esperimento. Volevamo superare i nostri limiti da content creators sul web. Ormai ogni giorno tutti usano per 3/4 del loro tempo i cellulari, vuoi per stare suoi social o per navigare in internet. Allora abbiamo pensato: perché non creare una serie da guardare comodamente dalle app e dai cellulari? Volevamo portare un po’ di leggerezza in un’epoca così buia per la nostra società e, nonostante i tempi avversi e le condizioni poco favorevoli anche economicamente, ci siamo riusciti. Con meno budget di una recita scolastica, abbiamo realizzato una grande serie. Friendly Death non pretende di essere più di quello che è. E’ una webserie per app e cellulari e, nel suo ambito, è il prodotto perfetto. L’idea, nata da Alessia Lombardi, a causa del piccolo incidente che ha raccontato, nell’aprile del 2021 e, grazie all’enorme creatività di tutta la nostra squadra, abbiamo sviluppato questo progetto. Inizialmente era previsto per l’ottobre del 2021, ma in corso d’opera ci siamo accorti che il progetto richiedeva molto più lavoro e cura di quanto immaginassimo. Durante le riprese iniziate il 20 giugno del 2021, Sam Baker ha proposto di spostare il progetto all’autunno dell’anno successivo. E fu un’ottima idea perché volevamo davvero curare tutti i dettagli e la trama. Siamo davvero soddisfatti di questa serie” ha commentato Roccaldo.

Tra i protagonisti di quest’avvincente webserie, oltre ad Alessia e Roccaldo, ci sono anche Dory Bruno, Iside Rapisarda, Fabiana Zambri, Francesco Pugliese mentre Samuele Cavone, in arte “Sam Baker” è uno dei registi insieme alla moglie Iside Rapisarda e a Roccaldo Talucci. Dory interpreta una finta hippie moderna che predica bene, ma razzola male, con una presunta spiritualità molto labile; Iside, è tra i registi di Friendly Death, oltre ad esserne stata scrittrice e scenografa, ma interpreta anche Agatha, la parte nascosta di lei; Francesco interpreta Tristano, uno Youtuber che farebbe qualunque cosa per avere più iscritti e visualizzazioni; Fabiana è Monica, una ragazza che ama divertirsi ubriacandosi e che morirà proprio in questo modo; Sam Baker, insieme a Roccaldo e Iside, è stato regista, scenografo e sceneggiatore della serie.

“Friendly Death è stata la mia prima web serie e, nonostante il nostro bassissimo, se non precario budget, è stata una delle cose meglio riuscite durante la mia carriera. Ci siamo impegnati così tanto per questa serie, che speriamo piaccia a tutte le persone che la guarderanno. Questo gruppo nasce da un’unica passione che ci accomuna tutti….la creatività” ha concluso Samuele.