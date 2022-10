TORINO – Dal 7 al 9 ottobre la “Street Attitudes”

TORINO – Organizzato dall’associazione culturale “Il cerchio e le gocce”, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre si svolgerà “Street Attutide Torino 22”, la convention di graffiti writing, street art e musica con artisti nazionale e internazionali, giunta ormai alla sua settima edizione.

Venerdì 7, dalle 18 alle 22 expo bozzetti da Docks74, in via Valprato 68, con dj set Kimikyiu + Bleiz. Sabato 8 gli artisti saranno al lavoro tra le 11 e le 18 in diversi punti della città: via General Luigi Damiano (giardino di via Saint Bon); via Carmagnola 23 (tra via Damiano e corso Vercelli); via Cuneo (tra via Damiano e corsi Vercelli); corso Vercelli (tra via Cuneo e via Pinerolo); corso Vigevano (fermata bus 1311 Crispi Ovest, tra via Damiano e corso Vercelli); giardino Vittorio Pozzo (nei pressi del Campus Einaudi); corso Venezia (nei pressi di piazza Baldissera); via Mercadante (angolo via Virgilio); via Sansovino (angolo corso Molise) e al parco Dora, muri del ferro di cavallo. Dalle 8 alle 18 proseguirà la Expo Bozzetti in via Valprato con dj set Sickarone + Mighty M. Dalle 22, official party, la notte by Tim al Bunker, in via Paganini 68: alle 22 Blades e a seguire Skip (dalla mezzanotte), L.F.T. (dall’una e trenta) e Seven Sins (dalle 3.30). Domenica 9, gli artisti torneranno ad eseguire le loro opere nelle aree indicate.