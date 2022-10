FORNO CANAVESE – All’Istituto Comprensivo è stata esposta la mostra itinerante dedicata alla battaglia di Monte Soglio

FORNO CANAVESE – La mostra itinerante dedicata alla Battaglia di Monte Soglio, composta da 5 pannelli, realizzata dal Centro Catti e dal Comune di Forno, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani locale e l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, ed inaugurata lo scorso 8 settembre presso il palazzo comunale è stata esposta e presentata questa settimana all’Istituto Comprensivo di Forno Canavese.

L’Istituto fornese è il primo in cui lo storico Giacomo Vieta è intervenuto per approfondire, con le classi quinte della scuola primaria e della secondaria, quella che è stata una delle pagine più importanti e tragiche della storia locale. La battaglia dell’8 dicembre del 1943 è stata una delle più significative della Resistenza piemontese e seguita dal primo eccidio tedesco in Provincia di Torino con la fucilazione di 18 combattenti tra patrioti italiani ed ex prigionieri di guerra Serbo-jugoslavi.

L’approfondimento, ha un significato storiografico molto importante: attraverso le cinque installazioni si è voluto trasmettere alle nuove generazioni conoscenza e commemorazione dei fatti, oltre a promuovere momenti di riflessione in preparazione all’80° anniversario dall’inizio del periodo resistenziale, con la quale sono state forgiate nelle coscienze di tutti la democrazia e la Costituzione repubblicana, firmata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

La mostra farà tappa dal 10 al 14 ottobre a Cuorgnè, presso la Chiesa della S.S. Trinità, dove anche gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Cuorgnè potranno conoscere e approfondire questa importante pagina della storia locale.