ATTUALITA’ – Covid 19: le regole attualmente in vigore per i casi di positività

ATTUALITA’ – Con il cessare dello stato di emergenza e l’arrivo dell’estate, la pandemia parrebbe essere stata accantonata, al pari di un brutto e triste ricordo ma nei confronti del quale occorre mantenere ancora alta la guardia.

La vita sembrerebbe essere tornata ad una parvenza di normalità, nonostante le numerose difficoltà che si continuano a riscontrare, gravitanti nell’ambito della sfera personale di ognuno di noi e sotto molteplici aspetti. Per quanto, infatti, la carica virale dell’infezione da SARS-COV-2 possa essersi indebolita sino ad ora, grazie anche agli interventi sanitari degli ultimi 2 anni, i casi di positività non si sono mai del tutto azzerati e con l’autunno vengono altresì introdotte nuove regole, seppur meno rigide, per far fronte ai nuovi casi di isolamento.

A chi dovesse risultare positivo viene pertanto raccomandato un periodo di isolamento non inferiore a 5 giorni ma che, in assenza di sintomi, si ridurrebbero a 2, sebbene occorra pur sempre il cosiddetto “tampone di uscita”. In caso di positività persistente è possibile interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Inoltre, qualora si siano avuti contatti stretti con soggetti positivi, non sarà più necessario rispettare la quarantena ma sarà sufficiente la semplice auto-sorveglianza che, ancora una volta, implica il rigoroso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 per almeno 10 giorni, senza doversi sottoporre al tampone, salvo nel caso in cui si presentino sintomi. Il tampone può essere molecolare o antigenico e lo si potrà richiedere in strutture sia pubbliche sia private. L’informativa completa e dettagliata è come sempre reperibile sul sito ufficiale della Regione Piemonte all’indirizzo: www.regione.piemonte.it.