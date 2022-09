CIRIE’– Elisabetta Stella è terza al concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”

- Messaggi elettorali -

CIRIE’ – La carovana di “Una Ragazza per il Cinema”, ha attraversato, nonostante il momento drammatico dell’emergenza Coronavirus, in lungo e in largo, l’Italia, “illuminandola di bellezza”, in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Un’edizione che ha segnato la rinascita dello spettacolo, voluta fortemente dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, per avere una continuità. Le ragazze, hanno avuto il privilegio, di sfilare, per la finale, in uno dei luoghi più belli, il Teatro Antico di Taormina.

Alla finale hanno preso parte la ciriacese Elisabetta Stella, non ancora sedicenne, e Erica Vacchiero di Quassolo, Miss Paradisia 2022, la quale ha avuto accesso di diritto alla finale.

Con il nuovo agente regionale, Giuseppe Berlier, le piemontesi hanno fatto man bassa di titoli. Infatti, la giovane ciriacese dagli occhi verdi e dalla bellezza statuaria, Elisabetta Stella, è salita sul podio conquistando il terzo posto e la fascia, estremamente importante, dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Ottimo risultato anche per Erica Vacchiero che ha vinto un titolo sponsor nella conferenza stampa successiva alla finale.

Molto orgoglioso il Patron del concorso, Antonio Lo Presti, nonché anche agente di “Una ragazza per il cinema” per i risultati di tutte le sue ragazze. Per il gruppo “Piemonte, Valle d Aosta e Liguria” sono scese anche Sophia Pertile, Ramona Molinario, Giorgia Dentello , Bianca Rotaru e Giulia Noemi Rossetti.