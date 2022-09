CANAVESE – Miss Italia 2022: sono 10 le Miss del Piemonte e Valle d’Aosta che accedono alle prefinali Nazionali

- Messaggi elettorali -

CANAVESE – E’ stato il prestigioso Castello di Montaldo a fare da sfondo alla finalissima “Miss Italia Piemonte Valle d’Aosta” che ha eletto le 10 Miss che prenderanno parte alle pre-nazionali del concorso di bellezza più importante d’Italia, che si terranno a Fano dal 16 al 18 settembre, dalle quali verrà scelta una rappresentate per regione.

Ecco i nomi delle Miss che hanno passato la finale regionale: Ludovica Tullio, 18 anni di Vinovo è Miss Piemonte 2022; Alessandra Boassi, 22 anni di Savigliano è Miss Valle d’Aosta 2022; Giulia Giada Cordaro, 25 anni di Borgaro Torinese è Miss Social (mantiene anche la fascia di Miss Kissimo Biancaluna); Arianna Roselli, 25 anni di Brandizzo è Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta; Chiara Pertile, 18 anni di La Loggia è Miss Sport Givova; Giorgia Palmieri, 28 anni di Torino, è Miss Rocchetta Bellezza; Melania Ferraro, 23 anni di Cordaro del Campo è Miss Miluna; Giorgia Centola, 21 anni di Piobesi Torinese è Miss Cinema Piemonte; Francesca Poma, 19 anni di Torino è Miss Selezione fotografica Piemonte e Valle d’Aosta; Giorgia Giobbe, 22 anni di Torino è Miss Sorriso Piemonte.

Le dieci finaliste per le regioni Piemonte e Valle d’Aosta si troveranno, quindi, a Fano in provincia di Pesaro-Urbino per la fase pre-finale del concorso e, insieme alle Miss provenienti dalle altre regioni, saranno giudicate da un commissione tecnica formata da sei rappresentanti di diverse attività professionali che dovranno individuare le 21 finaliste, su 195 concorrenti, che si contenderanno il titolo di “Miss Italia 2022”.

La commissione sarà presieduta da Maria Giovanna Maglie, giornalista; Stefania Andreoli, importante psicoterapeuta italiana; Marta Morru, atleta della nazionale di nuoto sincronizzato; Francesco Colella, attore cinematografico, teatrale e televisivo; Raoul D’Alessio, medico chirurgo; Marzia Peragine, stylist e content creator pugliese.