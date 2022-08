Elezioni politiche, M5S: pubblicate le liste dei candidati

Parlamentarie M5S, pubblicati sul sito i risultati della votazione online del Movimento del 16 agosto scorso e la lista dei candidati nei collegi plurinominali di Camera e del Senato. L’annuncio arriva sul blog pentastellato accompagnato da un messaggio firmato dal leader Giuseppe Conte che, spiega, “si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche” Cinquestelle. “Cari iscritti – si legge infatti -, al seguente link sono pubblicate le liste di candidati del MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario” (i PDF: Camera /Senato /Esito parlamentarie). Il leader M5S Conte sarà capolista in quattro regioni, in corsa per la Camera. Si tratta dei collegi Lombardia 1 (due i collegi dove è candidato), Campania 1, Puglia 1 e Sicilia 1.

(Adnkronos)