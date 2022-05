FORNO CANAVESE – Alberto Cirio ospite al Mulino Val (FOTO E VIDEO)

FORNO CANAVESE – Un incontro conviviale e sentito quello di mercoledì 18 maggio 2022, con il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che si è dimostrato molto disponibile e aperto al confronto, allo scambio di battute con i rappresentanti delle associazioni del paese e con i comuni cittadini.

Presenti oltre a lui, il Consigliere Regionale Mauro Fava e una delegazione di sindaci dei comuni limitrofi.

Cirio è rimasto molto colpito dalla bellezza del mulino Val, particolarità unica nel suo genere in tutto il territorio nazionale, recentemente acquistato dal comune di Forno e costruito nel 1969 dalla volontà di un imprenditore fornese, Filippo Val, in ricordo del figlio prematuramente scomparso in giovane età e che proprio a lui, amante del moto eolico dei mulini olandesi, il padre ha dedicato questa meraviglia.

Il Vice sindaco Vincenzo Armenio ha colto l’occasione per chiedere un interessamento, neanche troppo velato, della regione Piemonte nella partecipazione alla spesa per l’asfaltatura e la messa in sicurezza della strada che da frazione Comba porta al Mulino.

Una richiesta ed un nodo al fazzoletto da parte di Cirio. «Sono davvero piacevolmente colpito dalla bellezza di questo mulino. Capisco perfettamente l’importanza della valorizzazione del territorio e la potenziale attrattiva turistica che esso rappresenta. Il mio impegno è quello di far arrivare, entro fine anno, i soldi necessari alla sistemazione della strada che porta a questo magnifico luogo» ha commentato Alberto Cirio.