RIVAROLO CANAVESE – I Fabbri donano l’opera al Comune; preparativi per “Mordi il Giro!” (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – È stata donata al Comune e verrà posizionata nel cortile del Municipio (fronte anagrafe), l’opera in ferro battuto, realizzata in occasione di “Rivarolo Città di Tappa” in questo 15^ Giro d’Italia, dai fabbri che hanno partecipato all’evento, “Fabbri nell’anima”, lo scorso fine settimana, organizzato dalla Pro Loco di Rivarolo Canavese.

Due giorni i cui i Fabbri, provenienti da diverse regioni e persino dal Giappone, hanno lavorato con Daniele Baudino e Silvia Tribuzio di frazione Argentera, per creare l’opera. Una fucina a cielo aperto in piazza Litisetto, che ha avuto un gran successo e suscitato l’ammirazione del pubblico intervenuto.

Oltre alla cerimonia di consegna, la giornata di domenica è stata caratterizzata dalla 72esima edizione del Mercatino dij Biautagambe oggettistica vecchia e usata, collezionismo e antiquariato minore, oltre agli hobbisti con le loro creazioni e il Mercà dla Piassa del Büro, con prodotti enogastronomici del territorio.

Un fine settimana di successo, in attesa del Giro, con grande soddisfazione della Pro Loco guidata dal Presidente, Claudio Vota.

Un altro grande evento è atteso per il prossimo fine settimana (sabato 21 e domenica 22 maggio), denominato “Mordi il giro!”, organizzato dall’Unpli Piemonte, in piazza Chioratti.

Nella storica Piazza, oltre alla Pro loco di Rivarolo, saranno ospiti alcune delle Pro loco delle Città italiane di Tappa e i Comitati regionali Unpli di Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Presso gli stand delle Pro loco sarà possibile assaggiare prodotti tipici delle tradizioni regionali, degustando il tortello lombardo, lo gnocco fritto emiliano, il baccalà alla vicentina, accompagnati da vini di eccellenza, come il Verdicchio marchigiano ed altri prodotti con marchio di qualità, proposti nello stand di Unpli Piemonte. All’appello non mancheranno i torcetti con lo zabaione, serviti dalla Pro loco di Rivarolo Canavese.

Il Villaggio delle Pro loco di tappa, allestito in Piazza Chioratti, sarà inaugurato sabato 21 maggio, alle 17, alla presenza delle autorità e dei Dirigenti Unpli.

Seguiranno la degustazione e la vendita dei prodotti e dei piatti tipici regionali fino alle 24,00 in concomitanza con la Notte Rosa, che prevede intrattenimenti musicali e negozi aperti in tutta la Città.

L’evento proseguirà domenica 22 maggio 2022 con l’apertura del Villaggio dalle 8,00 alle 17,00. A partire dalle 9,00 la Carovana del Giro d’Italia, con tutte le sue attrazioni, permarrà in Corso Torino e Corso Indipendenza, sino alla Partenza della 15^ Tappa Rivarolo – Cogne.

“Ringrazio la Pro Loco di Rivarolo per la bellissima kermesse che si è tenuta lo scorso fine settimana – dichiara Marina Vittone, Presidente provinciale di Unpli Torino – e invito tutti a “Mordi il Giro!”, un evento impegnativo da organizzare, ma di grande portata con le Pro Loco provenienti da altre regioni, con le loro peculiarità ed eccellenze.”