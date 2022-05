CUORGNE’ – Compie 50 anni e regala 30 libri alla biblioteca

CUORGNE’ – Cinquant’anni, un traguardo importante. C’è chi regala un viaggio, un gioiello e chi, invece, pensa al prossimo e, alle nuove generazioni, come Marco Riccitelli.

Cuorgnatese, classe 1972, ha pensato che il più bel regalo che potesse ricevere dai suoi amici per i suoi primi cinquant’anni fosse regalare una trentina di libri per un nuovo settore della biblioteca di Cuorgnè.

«Quando ero ragazzino ho letto tutti i libri scientifici presenti nella biblioteca di Cuorgnè. E proprio grazie a questi libri è nata in me la curiosità e l’interesse per scienza in tutte le sue forme, dalla matematica all’astronomia ed, infatti, mi sono poi laureato in fisica, ho conseguito un dottorato al politecnico e mi sono anche recato negli Stati Uniti per studiare. Quando il mio gruppo di coscritti mi ha chiesto cosa avessi desiderato per il mio compleanno ho pensato alle varie associazioni di volontariato, come di solito facciamo quando ci facciamo questo tipo di regali e, tra tutte, mi è venuta in mente la biblioteca.

Dopo aver parlato con la bibliotecaria, una giovane ragazza molto attenta e competente, ho saputo che il settore scientifico era ormai carente non essendoci più testi di questo tipo disponibili, così ho stilato una lista di titoli che ho consegnato ai miei amici. Loro li hanno acquistati e io li ho donati alla biblioteca comunale.

Penso sia un buon punto di partenza ed è utile che anche le altre biblioteche del territorio sappiano che quella di Cuorgnè dispone di questi libri scientifici, in modo da poterne usufruire. Essi vanno da quelli più divulgativi ed adatti a tutte le età, a quelli invece più complicati. Sono contento di questa scelta perché magari, attraverso questi libri, i ragazzi possono iniziare ad appassionarsi alla materia com’è stato per me tantissimi anni fa e questo non può che rendermi felice» ha commentato Marco.

Gratitudine è stata espressa dall’amministrazione cuorgnatese: «E’ stato un bellissimo gesto quello di Marco. Aver scelto di festeggiare i suoi cinquant’anni donando dei libri è stato davvero molto apprezzato, soprattutto visto la particolarità dei nuovi e aggiornati libri di ambito scientifico, che vanno ad arricchire il patrimonio culturale della comunità. Aver pensato alle nuove generazioni è davvero importante e poter trasmettere cultura e sapere attraverso questi nuovi libri dimostra la nobiltà del gesto che Marco ha compiuto. Inoltre intendiamo ampliare il settore scientifico e devo dire che la bibliotecaria, attraverso la pagina facebook della biblioteca, sta contribuendo a far conoscere sia le iniziative che la biblioteca promuove, sia i libri presenti all’interno della stessa, tra cui anche testi nuovissimi. Ci teniamo a ringraziare di cuore Marco che si è reso disponibile a fornire ulteriori titoli di libri che potrebbero interessare i lettori» ha commentato l’Assessore alla cultura e all’istruzione Laura Ronchietto.