VOLPIANO – Dopo la pandemia ritorna la “Pedalata ecologica”

VOLPIANO – L’assessorato alle Manifestazioni, assieme a Pro Loco, Terra di Guglielmo, Cai e Avis – Aido, ha organizzato per sabato 21 la pedalata ecologica “Alla scoperta del territorio”.

Il ritrovo è fissato in piazza Madonna delle Grazie alle 14.30, la partenza prevista per le 15. Il gruppo farà sosta per la merenda alla cascina Germania: arrivo nuovamente in piazza Madonna, con l’estrazione di una bicicletta nuova di zecca tra tutti i partecipanti. La quota di partecipazione, simbolica, è di un euro.

«Dopo le sospensione degli anni scorsi, dovuta alla pandemia, in questo 2022 abbiamo potuto riprendere questa tradizione – spiegano da Terra di Guglielmo – Da piazza Madonna della Grazie ci sposteremo lungo via Trieste, via Verdi, al semaforo attraverseremo corso Kant, e poi via Venezia, la strada sterrata fino alla rotonda di corso Piemonte: attraversato il corso proseguiremo ancora sulla strada sterrata sino alle cascine Germania e Prono. Il ritorno ancora su strada sterrata sino in via Brandizzo, attraversata all’altezza della Tecnikabel. Di lì si proseguirò lungo via Molino fino a raggiungere nuovamente piazza Madonna, verso le 17.30». Per i bambini di età inferiore agli otto anni è consigliata la presenza dei genitori.