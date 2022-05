SAN BENIGNO – Domenica 15 la fiera primaverile

SAN BENIGNO – Organizzata da Comune e associazione Commercianti torna, dopo una pausa forzata di due anni a causa della pandemia, la Fiera Primaverile.

L’appuntamento con le bancarelle dedicate a prodotti tipici, commercio e artigianato, dislocate lungo le vie del centro storico, è per domenica 15. Saranno presenti punti ristoro e stand gastronomici curati da commercianti locali, alpini e coscritti del 2004. Sotto l’ala comunale, dalle 10.30 alle 18, spazio all’animazione con Dj Pasquero: alle 11.30 si svolgerà la premiazione del “Concorso abeti”, mentre nel pomeriggio si terrà l’esibizione della scuola di ballo. Ad ogni ora, inoltre, prevista un’estrazione a premi.

Piazzale Sandro Pertini ospiterà la serata giovani, con Dj Skyhard dalle 18 alle 24, e l’elezione di Miss e Mister Primavera 2022. In programma, inoltre, l’animazione in piazza per i più piccoli e, sul campetto da calcio dell’istituto salesiano, aperto al pubblico per l’occasione, la possibilità di giocare con la società leader del calcio a 5 in Piemonte, la L84. Nel pomeriggio sono previste visite all’Abbazia con l’associazione “Amici di Frutturaria” e l’esibizione della General Vincent Marching Band.

La fiera sarà preceduta, nella serata di venerdì 13, dal concerto d’organo presso la chiesa abbaziale dell’organista Diego Cannizzaro.