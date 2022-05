FORNO CANAVESE – Conclusa l’ottima stagione del GS Forno

FORNO CANAVESE – Anche quest’anno si è giunti al termine della stagione calcistica e, come tradizionalmente si fa, è il momento di tirare le somme di un anno che, per il GS Forno, è stato davvero soddisfacente.

«È stato il nostro primo anno calcistico intero e devo dire, a nome di tutta la Società del GS Forno, che siamo molto soddisfatti. Molti di noi, me compreso, eravamo ignari di cosa avrebbe comportato questa sfida ma, giorno dopo giorno, con passione e determinazione abbiamo creato un gruppo di persone, dirigenti, atleti e aiuti che, insieme, hanno fatto conoscere e apprezzare i colori della nostra realtà calcistica, al di là del risultato agonistico, e direi che la scommessa è stata ampiamente vinta» commenta il Vicepresidente della società Mauro Turigliatto.

Un quinto posto, con pochi punti di distacco dalle squadre migliori, nel Campionato di Terza Categoria per la prima squadra, è stato l’obiettivo raggiunto, lo stesso che il GS avrebbe sottoscritto ad occhi chiusi fin dall’inizio.

«Oltre al buon risultato della prima squadra, che ha un’età media tra le più giovani del campionato, anche le nostre due squadre di ragazzi stanno finendo i rispettivi Campionati e Tornei. Vederli crescere calcisticamente è una grande soddisfazione, e lo è ancor di più apprezzare l’aiuto e la collaborazione che i genitori stessi hanno dato. Non è stato semplice, tra le mille cose da sbrigare, problemi da risolvere, ore e sacrifici da dedicare, ma non siamo mai stati soli. Tanti hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto, sia economicamente che moralmente e materialmente. E’ stata proprio questa fiducia nei nostri confronti a spingerci nel credere che ci saremo tolti delle soddisfazioni e così è stato. Insomma noi siamo contenti degli obiettivi raggiunti e siamo pronti a migliorarli creando, attorno alla Società GS Forno, un team sempre più numeroso e valido aprendo le porte a tutti coloro che ne volessero fare parte» ha concluso Turigliatto.

La società ora si prenderà una pausa per staccare un attimo la spina in preparazione della prossima stagione agonistica anche se, a breve, si giocheranno due importanti tornei: 18 giugno il “1 Memorial Giuseppe e Mauro Rostagno” e il 16/17 luglio il “2 Memorial Michela Turigliatto”.