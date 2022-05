VOLPIANO – Incontro in Polivalente per parlare di legalità 

VOLPIANO – Si parlerà di legalità, venerdì 13, dalle 21, in Sala Polivalente (e non a caso il titolo dell’incontro è “Conversando di legalità”). E lo si farà con tre persone che con la legalità, e le battaglie per farla trionfare, hanno parecchio a che fare.

Il primo degli ospiti è Luciano Violante, giudice (impegnato sia sul fronte del terrorismo, sia della mafia), parlamentare, già presidente della Camera dei Deputati tra il 1996 e il 2001 e, tra il 1992 e il 1996, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Al suo attivo anche numerosi libri, l’ultimo dei quali, “Colpire per primi. La lotta alla mafia spiegata ai giovani” uscito nel 2019, è un lungo viaggio tra nomi, date e fatti, di agile lettura e che rappresenta un mezzo per fare memoria su quanto accaduto nella storia recente italiana, scritta da chi ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ha conosciuto personaggi del calibro di Giulio Andreotti e Tommaso Buscetta.

Con Violante sarà alla Polivalente anche Davide Mattiello, ex deputato, referente regionale di Libera e attualmente consulente della Commissione parlamentare Antimafia, che recentemente ha dato alle stampe la sua ultima fatica letteraria: “Se vince la mafia”. A completare il terzetto dei relatori, Roberto Montà, presidente nazionale di Avviso Pubblico, la rete di enti locali che si impegnano, giorno dopo giorno, per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A moderare l’incontro, la giornalista Nadia Bergamini. Per prendere parte all’incontro è necessario prenotarsi, chiamando il numero 011/9882344 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.volpiano.to.it