RIVAROSSA – Dai Comuni un contributo per i Vigili del Fuoco di Bosconero

RIVAROSSA – Quando si scatena un incendio, quando si verifica un incidente, quando il territorio è interessato da una qualche calamità, sono molte le persone che accorrono per prestare soccorso a chi soffre o vive una situazione di difficoltà o di pericolo.

E tra coloro che accorrono, un ruolo di primo piano lo rivestono i Vigili del Fuoco. Che, per mille motivi, purtroppo per i cittadini, non possono avere un distaccamento in ogni centro abitato. E, purtroppo per loro, sono costretti a correre a rotta di collo per arrivare nel più breve tempo possibile laddove sia richiesta la loro opera, nonostante la distanza.

Il territorio di Rivarossa, come quello di Lombardore e di Feletto, fa capo al distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bosconero, dipendente dal Comando Provinciale di Torino. Il Comune di Bosconero ha concesso al distaccamento, in comodato d’uso gratuito, un proprio immobile via Moccia 4. Restano, però, delle spese che devono essere affrontate. Spese che i quattro Comuni, visto l’impegno che i Vigili profondo sul territorio, hanno deciso hanno deciso di dividere in maniera equa tra loro: servono 6mila euro annui per garantire il funzionamento del distaccamento, somma che sarà quindi divisa in quattro parti uguali.

Ogni comune verserà il 50 per cento del dovuto entro il 30 aprile di ogni anno, e il restante 50 per cento entro il 31 dicembre direttamente ai Vigili del Fuoco. La convenzione stipulata tra i quattro enti ha una durata di tre anni, ma ognuno potrà recedere con un preavviso di un mese, mentre l’ingresso di eventuale nuovi Comuni è subordinata all’accettazione da parte di quelli inizialmente aderenti.