MAPPANO – Un regolamento per essere più “pet friendly”

MAPPANO – Anche Mappano, come molti altri Comuni prima (e si spera molti Comuni dopo) diventa “pet friendly”. O, per dirla in italiano, amica degli animali. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, infatti, è stato approvato il regolamento per il benessere e la tutela degli animali d’affezione.

Un regolamento approvato all’unanimità, dal momento che il tema degli animali non ha colore né parte politica: «Con questo regolamento abbiamo voluto promuovere e tutelare il loro benessere – spiega il presidente del Consiglio, Sergio Cretier – Condannando i reati di maltrattamento e abbandono per favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, tutelando così la salute pubblica e l’ambiente».

Un atto importante per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli che spesso, in ogni angolo d’Italia, vedono gli animali vittime di comportamenti disumani: «Questo regolamento è un passo doveroso e fondamentale nell’ottica di una società sempre più attenta ai bisogni degli animali e del loro proprietari, senza dimenticare i doveri e la cura da parte dei padroni nella loro gestione – aggiunge la Consigliera Margherita Profiti – Il rapporto con gli animali è uno strumento pedagogico nella crescita e nello sviluppo della personalità e nella socializzazione durante le fasi dell’infanzia e anche della vecchiaia, oltre che uno strumento terapeutico, sempre più utilizzato, nel trattamento delle diverse disabilità».