TORINO – La festa di Comunità all’oratorio “Michele Rua”

TORINO – Nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni di fondazione del “Michele Rua”, domenica 8 maggio l’oratorio salesiano ospiterà la Festa della Comunità. La giornata si aprirà alle 10 con la messa celebrata da don Stefano Martoglio, vicario del Rettor Maggiore.

A seguire, in teatro, l’incontro con il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, mentre in cortile si svolgeranno giochi e tornei per bambini e ragazzi. Dalle 13 in pranzo in comunità. Dalle 14 aprirà i battenti la mostra fotografica allestita per i 100 anni di vita della Casa, ma ci sarà spazio anche per attività sportive, animazione, gare, tornei e sfide musicali lungo via Paisiello e nei locali di via Paisiello 44. Per tutta la durata della festa saranno esposti i manufatti artigianali e i lavori del Laboratorio Mamma Margherita.

«Cento anni di storia vuol dire tante persone, tanti sacrifici, tanta dedizione per un territorio fatto di persone concrete cui dare risposte e una via per dare un senso alla propria vita – commenta il direttore don Stefano Mondin – Sono un patrimonio enorme, tanti legami che hanno creato una comunità che ha continuato a generare persone dedite agli altri, persone e giovani che hanno contribuito a costruire una parte della società e della struttura sociale della città di Torino. La nostra comunità è fatta di persone con tanta dedizione e un grande desiderio di continuare a generarne: quest’anno abbiamo tante nuove opportunità per rinsaldare i legami e anche per rinvigorire il desiderio di essere una Casa per tutti».