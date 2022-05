CUORGNÈ – Villa Filanda: 10 anni per l’Associazione “Mom’s – Mamme On Line”

CUORGNÈ – Il calendario del Centro Civico Culturale Villa Filanda di Via Piave, 7 si fa sempre più ricco e pregno di appuntamenti di spessore. Domenica 22 maggio 2022, per celebrare i primi 10 anni di attività dell’Associazione “Mom’s – Mamme On Line”. La giornata scelta inizialmente era l’8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, ma poi si è deciso di rinviarlo al 22.

Il sipario si apre alle ore 09:30 del mattino con l’accoglienza, insieme al mercatino allestito dalle bancarelle delle madri artigiane e commercianti di zona nonché la partenza del gruppo mamme di corsa, per condividere il cammino della maternità.

Alle 11 chiacchierata di confronto e di gioco con l’insegnante Aimi Viviana Rosselli sul massaggio infantile; alle 12 lettura in famiglia, a cura di AriA Lab; dopo il pranzo, alle 14.,30, la Doula Cristina Giacoma Ropolo illustrerà il ruolo della propria figura professionale di supporto alla donna nel percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum; alle 15.30 laboratorio creativo “Un mondo di fiori”, ispirato a Hervé Tullet, artista, scrittore ed illustratore francese, autore di notevole rilevanza nel mondo della letteratura per l’infanzia, ancora una volta a cura di AriA Lab; alle 16 i Lab Babybrains, basati su studi scientifici, quale efficace strumento volto a comprendere le principali sfide della genitorialità, insieme ad Ester, referente certificata Babybrains; alle 17 Spazio Gioco In Musica, con strumenti orff, paracadute ludico e molto altro, quale assaggio in materia con la musicista ed esperta in musicoterapia Nicoletta Alossa; alle 17.30 Il Modo del Portare, spazio a cura delle consulenti del portare Ester Ferrino e Nicoletta Alossa, le quali illustreranno i supporti ergonomici per trasportare il vostro bambino; alle 18 Danza e Babywearing: presentazione e lezione di prova con Francesca Blotto, insegnante certificata di Danza Cuore a Cuore e ginnastica pre e post parto; per concludere, infine, alle 19 Coreografia Finale e Chiusura della Giornata.

La Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Cuorgné, impreziosirà ulteriormente l’iniziativa proponendo nel corso dell’intero arco della giornata attività per i bambini ed esercitazioni per le manovre di anti-soffocamento. L’evento, ancora una volta patrocinato dalla Città di Cuorgné, si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anti COVID ancora attualmente in vigore e con la collaborazione dei Gruppi di Cammino A.S.L. TO4.