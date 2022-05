CASTELLAMONTE – Spunti importanti all’Assemblea dei soci CRI Comitato locale

CASTELLAMONTE – Il giorno 29 aprile si è svolta l’Assemblea dei Soci del Comitato Locale di Castellamonte. L’evento sempre importante nella vita associativa, è stato questa volta particolarmente ricco di spunti importanti, tanto da contare la partecipazione di oltre 90 Soci.

Ad inizio incontro si sono ricordati i Volontari castellamontesi che troppo presto ci hanno lasciato in questi ultimi mesi, ovvero Martino Marchetti, Francesco Ilardi ed “Erman” De Melchiorre. In tale occasione i famigliari di Franesco Ilardi hanno voluto donare alla Croce Rossa un Defibrillatore Automatico Esterno, provento delle donazioni raccolte in memoria del loro caro, che da subito entrerà in servizio sui mezzi del Comitato.

Si è poi proceduto all’approvazione del conto consultivo 2021, con le relazioni degli organi di vigilanza esterna che hanno certificato lo stato di “buona salute finanziaria” del Comitato.

Ha quindi preso la parola il Sindaco della Città di Castellamonte, Pasquale Mazza, accompagnato dal Consigliere Alessandro Musso, il quale ha nuovamente voluto ringraziare a nome della cittadinanza i Volontari e Dipendenti dell’Associazione, offrendo un sostegno tangibile nel farsi promotore con le istituzioni regionali per inserire le strutture di cui il Comitato ha bisogno nella nuova geografia sanitaria del nostro territorio.

Ampia attenzione è stata infine prestata alla presentazione, da parte del Referente Regionale Matteo Cannonero, del progetto di informazione sulla donazione di sangue, da attuarsi in stretta collaborazione con le realtà associative che già si occupano nel territorio di questa materia.

Un’assemblea quindi ricca di spunti interessanti, a certificare lo stato di vitalità della Croce Rossa castellamontese.