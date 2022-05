VENARIA REALE – Eurovision: modifiche alla viabilità e sosta

VENARIA REALE – Domenica 8 maggio la Reggia di Venaria, le Mostre e i Giardini sono chiusi al Pubblico per il Turquoise Carpet di Eurovision Song Contest, l’evento di apertura della manifestazione. Nell’occasione vi sarà la sfilata di tutte le delegazioni partecipanti, evento che prevede l’accesso riservato ad inviti. Per questo motivo e per la manifestazione “Venaria Reale con Eurovision”, la viabilità avrà alcune modifiche:

A partire dalle ore 12 dell’ 8 maggio viene, inoltre, chiuso l’ingresso del Ponte Verde al parco della mandria. Per accedervi, fino alle ore 12, è possibile parcheggiare solo in prossimità dell’ingresso, essendo vigente il divieto di sosta lungo il viale Carlo emanuele ii per tutta la giornata.



L’accesso più comodo per raggiungere il Castello della Mandria è quello dei Tre cancelli – via Scodeggio (circa 1,5 Km).



Dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 il trenino della Reggia (58 posti) collegherà la zona di prato pascolo con druento, dando priorità ai prenotati per cerimonie/servizi a prato pascolo e ai prenotati per visite al castello della mandria.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di domenica 8 maggio e sino a cessate esigenze della medesima giornata, in:

via Amedeo di Castellamonte, tutta;

viale Carlo Emanuele II, tratto compreso tra via Castellamonte e Torrente Ceronda, ambo i lati;

piazza della Repubblica, tutta;

via Don Giovanni Sapino, tratto compreso tra via Prati e corso Matteotti, ambo i lati.

Istituzione del divieto di circolazione dalle 12 di domenica 8 maggio 2022 e sino a cessate esigenze della medesima giornata, fatti salvi quanti espressamente muniti di autorizzazione, in:

via Amedeo di Castellamonte, tratto compreso tra la rotonda all’incrocio con viale Carlo Emanuele II;

piazza della Repubblica, tutta;

via Don Giovanni Sapino, tratto compreso tra via Prati e via Antonio Sciesa;

via Prati, tutta.

ORDINANZA N. 53 DEL 04/05/2022: il giorno 7 MAGGIO 2022, dal termine delle operazioni di pulizia dell’area mercatale alle ore 23:00 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di transito, validi su ambo le corsie di viale Buridani, nel tratto compreso fra Piazza Vittorio Veneto e Via Sauro e nel tratto compreso fra Via Palestro ed il civico n° 7 del viale Buridani.

Il giorno 8 MAGGIO 2022, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di transito, validi su ambo le corsie di viale Buridani, nel tratto compreso fra piazza Vittorio Veneto e corso Matteotti e nel tratto compreso fra corso Papa Giovanni XXIII ed il civico n° 7 del viale Buridani (sulle vie intersecanti il viale Buridani è ammesso il transito).