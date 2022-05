OZEGNA – Partono i festeggiamenti per i 150 anni della SAOMS

OZEGNA – La Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Ozegna Festeggia il 150 ° anniversario di fondazione, dal 6 al 15 maggio 2022.

Nel 1872 veniva costituita la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Ozegna, con lo scopo di sostenere i soci lavoratori in caso di necessità, malattia, infortunio e vecchiaia. Il sodalizio si prefiggeva anche di favorire l’istruzione, il benessere del socio, con uno spirito di fratellanza.

150 anni sono un traguardo importante per la Società Operaia che, spiega il presidente Enzo Francone, «si è impegnata, in questi anni, proponendo iniziative che hanno coinvolto i soci e la Comunità; l’anniversario che festeggiamo ci porta anche ad una riflessione sulla necessità di attualizzare gli scopi originari, proprio oggi che le SOMS stanno vivendo un periodo di rinnovato impegno con i soci ed i territori di riferimento. Gli ideali del Mutuo Soccorso sono oggi di estrema attualità e possono trovare un riscontro diretto anche in una realtà come quella di Ozegna e del Canavese».



La SAOMS di Ozegna, in linea con gli orientamenti nazionali sulla gestione delle Società di Mutuo Soccorso, valorizza l’aspetto dell’aiuto reciproco e solidale, elemento fondante dei sodalizi mutualistici e opera nell’ambito del Terzo Settore.

La Società di Ozegna riunisce oltre 160 soci ed ha raggiunto obiettivi ambiziosi sul fronte mutualistico. Precisa Francone: «con i nostri interventi offriamo un supporto ai soci, con contributi in ambito socio sanitario, in una gestione sussidiaria al servizio sanitario nazionale, con diarie in caso di ricovero, o in caso di malattia, convenzioni.

Richiamando un principio storico delle Società di Mutuo Soccorso offriamo anche un supporto economico alla famiglia del socio defunto. La nostra nuova ambizione è l’avvio di un progetto di welfare territoriale, di prossimità, di cui si parlerà in occasione della tavola rotonda proposta il 14 maggio».



Azioni intraprese dalla SAOMS in collaborazione con la Consulta del Canavese, il Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi, di cui Francone è vicepresidente, e con il supporto della Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle SMS”.

Fulcro dell’attività è sempre la sede sociale, da tempo oggetto di importanti lavori di recupero e funzionalizzazione.





Il programma prevede:

Venerdì 6 maggio Festa Del Vino

Ore 18.00 – Apertura mostra “Bandiere storiche del Mutuo Soccorso” presso la SS. Trinità e presentazione di Mariella Zanetta, responsabile della Fondazione SOMS di Borgomanero

Ore 19.00 – Dedica e degustazione del vino vendemmia 2021

Ore 20.00 – Merenda sinoira presso la Società (buffet freddo self-service, un piatto di pasta servito, dolci, vino di nostra produzione, acqua, costo € 15,00)

Proiezioni diapositive (vigna e lavori SAOMS)

Ore 22.30 – Accensione falò



Sabato 14 maggio

Ore 08.00 – Inizio gara di bocce del “150°” a quadrette a poule: partecipano squadre SOMS e della Consulta del Canavese: in palio trofeo offerto dal socio onorario Terenzio Mattea

Ore 18.00 – Tavola rotonda: Welfare di prossimità – co-progettazione e co-programmazione e nuove opportunità per le SOMS; Iscrizione al registro unico del terzo settore (RUNTS).



Domenica 15 maggio

Ore 09.00 – Ritrovo delle SOMS consorelle e gli enti ozegnesi con gagliardetto, presso la Società

Ore 10.00 – S. Messa in ricordo dei soci defunti

Ore 11.00 – Cerimonia di scoprimento di una targa a ricordo dei soci fondatori con l’accompagnamento del corpo musicale “Succa Renzo” presso la Società

Saluto delle autorità e intervento del maestro Enzo Morozzo, storico ufficiale di Ozegna ed ex

amministratore della Società, sulla nascita e sulla storia della Società Agricola Operaia di

Mutuo Soccorso di Ozegna

Ore 12.30 – Pranzo presso la Società, prezzo € 28.00. Ai portabandiera il pranzo è offerto dalla Società.

Prenotazioni entro mercoledì 11 maggio 2022: Enzo 3473397861, Mario 3475850980