CASTELLAMONTE/PONT CANAVESE – Nuovi appuntamenti con “Canavese Riformista”

CASTELLAMONTE/PONT CANAVESE – “Canavese Riformista”, la neonata compagine fondata da un gruppo di cittadini provenienti da vari comuni del territorio, con l’intento di creare uno spazio aperto a tutti in cui poter parlare liberamente di politica, senza bandiere né vincoli di partito, rigorosamente in presenza, dopo il primo incontro rivolto esclusivamente ai sindaci (tenuto il 9 aprile a Cuorgnè), incontrerà nei prossimi giorni direttamente i cittadini per informarli sulle petizioni recentemente lanciate in merito alla collocazione del Nuovo Ospedale del Canavese.

Il primo dei due in programma è previsto giovedì 21 aprile alle 21.00, presso il Centro Congressi P.Martinetti, ed è organizzato dal Comune di Castellamonte. L’incontro, dal titolo “Dove ci cureremo tra 10 anni? Sanità del territorio e Nuovo Ospedale del Canavese”, è nato con l’obiettivo di continuare ad informare i cittadini e raccogliere le firme per le due petizioni lanciate da Canavese Riformista.

Il secondo appuntamento è previsto per il giorno successivo, venerdì 22 aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pont Canavese, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Le due petizioni lanciate da “Canavese riformista” stanno ottenendo un ottimo successo: la prima online https://www.change.org/UnaFirmaPerNuovoOspedaleDelCanavese ha raggiunto attualmente quasi 900 firme e quella fisica, che sarà inviata direttamente al Consiglio Regionale del Piemonte, al momento ha raccolto 514 firme.