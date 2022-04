SAN PONSO – Sagra delle Rane: prelibatezze e divertimento per tutti i gusti

SAN PONSO – Appuntamento da non perdere dal 22 al 26 aprile: la 20^ edizione della Sagra delle Rane a San Ponso. Nonostante il numero dei giorni di festa sia ridotto rispetto agli anni passati, il programma è ricco e per tutti i gusti.

Oltre ai prelibati pranzi e cene con le rane e non solo (per la quale è sempre gradita e consigliata la prenotazione ai numeri indicati in fondo all’articolo), non mancheranno certo la musica e il divertimento, con Marco Picchiottino e Raffaella Centonze; con l’orchestra spettacolo I Mirage; con l’animazione latino-revival e musica a 360° di Radio Gran Paradiso durante la serata “Shottini di Vodka”; con il ritorno della Discoteca Mobile Energia con il dj Roby e ancora con Franco e la Band Italiana.

Una kermesse articolata organizzata con impegno e dedizione dalla Pro Loco di San Ponso, la quale ha pensato proprio a tutti: agli appassionati della buona tavola, dei motori, dell’artigianato e della storia antica e medievale e ai bambini.

Si potranno ammirare le moto storiche e i trattori d’epoca; conoscere il Club 4X4 Fuoristrada Badgers; visitare il Battistero romanico e il Complesso Plebano grazie alla collaborazione con l’Associazione “Il Battistero”; assistere alla dimostrazione di Arcieria Medievale con i Comes Palatinus e di giochi medioevali con il gruppo Allodieri; seguire il percorso del “Santo Bevitore” con assaggi di birre artigianali a cura dei Mastri Birrai; acquistare i prodotti tipici della zona e ammirare le opere in legno, vetro e ceramica realizzate dai sapienti artigiani.

La Pro Loco ha pensato anche ai bambini con la simulazione d’intervento di soccorso con la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana Comitato di Rivarolo Canavese ODV e la Scuola cani salvataggio Piemonte e S.O.G.IT Torino Cinofili; esercitazioni e giochi a squadre con attrezzi ed acqua in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; il “Battesimo della sella” dove si potrà cavalcare in uno speciale percorso i magnifici “ Pony di ADS Furia Ranch” e il “Torneo di Green Volley” a baraonda per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, in collaborazione con il “Gianferr Volley”.

I bimbi della Scuola Primaria potranno partecipare a “Piccoli Ranocchi” in collaborazione con al Banca del Tempo: una giuria premierà i disegni più originali a tema “rana” realizzati dai bambini.

Per quest’edizione ancora una novità: una cena speciale che si terrà martedì 26 aprile con Fritto Misto alla piemontese e Rane.

Che dire…una festa da non perdere!

Per prenotare pranzi (che si terranno il 24 e 25 aprile) e cene (dal 22 al 26 aprile) contattare uno dei vari numeri messi a disposizione: 347.3846371; 345.7053234; 340.8647126; 0124.372487; 347.4106814; 349.4730892.