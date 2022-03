VOLPIANO – Book Express, letture animate direttamente a casa

VOLPIANO – In arrivo un nuovo servizio offerto, gratuitamente, dalla biblioteca comunale. Il servizio, “Book Express”, promosso nell’ambito del progetto “LIBeRO CHI LEGGE”, prevede letture animate per bambini direttamente presso la propria abitazione. A gestire il tutto l’associazione di attori e animatori “Teatrulla”, a finanziarlo la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le letture si svolgono venerdì 11 marzo: per prenotarsi è necessario collegarsi al sito www.teatrulla.it, alla sezione Book Express, e selezione l’orario più congeniale. «Una consegna di letture sui pianerottoli delle case o nei giardini delle abitazioni, a seconda delle esigente di chi richiede il servizio – spiegano dall’associazione – Le famiglie devono solo prenotare, e i lettori consegneranno una ventina di minuti di lettura personalizzata». Book Express nasce dall’esigenza di trovare nuove forme di promozione della lettura in grado di raggiungere e coinvolgere anche chi non frequenta abitualmente la biblioteca. «Letture animate direttamente a casa – concludono i promotori – per non perdere l’occasione di fermare il tempo e viaggiare tra i racconti e le pagine dei libri scelti da Teatrulla».