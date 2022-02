MAPPANO – Grassi: «Tariffe dei servizi a domanda individuale invariati da 5 anni»

MAPPANO – Le tariffe per i servizi a domanda individuale, vale a dire nido, mensa scolastica, pre e post scuola, rimangono stabili su quelle dello scorso anno. A loro volta restate stabili su quelle dell’anno prima, che a sua volta si rifaceva a quelle prima ancora. Cioè, per farla breve, quelle tariffe non state ritoccate negli ultimi cinque anni. «Una scelta ben precisa da parte dell’Amministrazione – spiega il vicesindaco Paola Borsello all’indomani dell’approvazione del provvedimento, che ha ricevuto la “benedizione” della Giunta venerdì scorso – Vale a dire quella di non far pagare alla famiglie i costi generati dalla pandemia».

Pandemia che in alcuni settori, come quelli presi in esame, si è fatta sentire sotto forma di costi ulteriori per il personale aggiuntivo e per la sanificazione di ambienti e utensili: «Ma per fortuna il Bilancio del Comune è solido – aggiunte l’assessore Davide Battaglia – e grazie ai fondi ottenuti dallo Stato per fronteggiare l’emergenza, siamo riusciti a coprire anche questi rincari».

Insomma, la tecnica ci ha messo del suo. Ma siamo in prossimità delle elezioni, e quindi anche la politica vuole avere il suo spazio: «I mappatesi stanno beneficiando dell’autonomia finanziaria conquistata grazie alla nascita del Comune, e al difficile lavoro di questa Amministrazione – spiega soddisfatto il sindaco Francesco Grassi – Non solo tasse e tariffe non sono aumentate, ma in alcuni casi i mappanesi stanno pagando meno, ad esempio per quanto riguarda la Tari, di quando Mappano era ancora frazione di quattro Comuni». Dice bene il sindaco. In alcuni casi. Beh, tutto dipendeva dalle aliquote applicate dai Comuni cedenti. Alcune più alte di quanto stabilito poi dal nuovo ente, alcune più basse. «Inoltre, le risorse che stiamo recuperando dai Comuni cedenti a chiusura dei contenziosi pendenti – conclude Grassi – verranno investite su questo territorio. E per la nostra comunità».