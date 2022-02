BORGARO – Libri sulle foibe consegnati dall’assessore regionale Marrone

BORGARO – Un altro passo di un percorso avviato anni fa, quando nel cimitero cittadino era stata posizionata una lapide a ricordo delle vittime delle foibe. Un passo andato in scena questa mattina, giovedì 16 febbraio 2022. Quando a Borgaro è arrivato l’assessore regionale Maurizio Marrone con una dotazione di libri incentrati sul tema delle foibe e di quanto accaduto in quel confuso, drammatico momento della storia italiana.

Accompagnato dal consigliere Marco Latella, prima ha consegnato un congruo numero di copie nelle scuole cittadine, lasciandone poi altre in Comune affinché siano assegnate alla biblioteca e quindi liberamente fruibili da tutti i lettori. «Si tratta di pubblicazioni realizzate con la collaborazione dell’Anvgd, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, e della Regione Piemonte – ha sottolineato Marrone – che ripercorrono la storia di quanto accaduto in quegli anni a tanti italiani innocenti. Un periodo per troppo tempo ignorato, e che è giusto far conoscere nella sua drammaticità anche ai ragazzi».

Consegna avvenuta, ovviamente, con la “benedizione” dell’Amministrazione comunale, che segna un altro punto, dopo la riuscita commemorazione del 10 febbraio realizzata di concerto con il gruppo “Sciandra” e la sezione cittadina dell’Anpi, verso la piena collaborazione (cosa che non ovunque avviene) su un tema difficile come quello delle foibe. «Da parte mia ringrazio l’assessore Eugenio Bertuol, con il quale mi sono confrontato, per questo passaggio – ha concluso Latella – Un ulteriore, importante tassello di un iter avviato anni addietro e che speriamo di poter proseguire in futuro».