CORONAVIRUS – Canavese: restano solo 4 comuni covid-free

CORONAVIRUS – Sono rimasti in quattro (in data odierna, martedì 4 gennaio 2022) i comuni covid-free in Canavese (per la zona seguita da ON): Ciconio, Noasca, Ribordone e San Colombano Belmonte.



I casi positivi continuano ad aumentare e oggi sono stati registrati, sul territorio, 1.476 nuovi casi, per un totale di attuali positivi pari a 10.041.

I Comuni che oggi hanno segnalato più casi positivi sono: Settimo Torinese (+174); Venaria Reale (+100); Chivasso (+76); Leini (+60); Val della Torre (+54); Ivrea (+47); Ciriè (+43); Borgaro Torinese (+36), Brandizzo (+28); Castellamonte (+26); Caluso (+24); Cuorgnè, Nole, San Maurizio, Volpiano (+23); Castiglione Torinese (+21); Rivarolo Canavese, Strambino (+20); Caselle Torinese, Druento, Mappano (+19); Gassino Torinese, Pont Canavese (+18); Forno Canavese (+17). (Qui la tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati oggi 20.453 casi con 88.753 tamponi effettuati. Cifre ben più alte delle passate ondate. I decessi registrati oggi sono stati 21.