RIVAROLO CANAVESE – Pro Loco: aperto il bando per il Servizio Civile Universale

RIVAROLO CANAVESE – La Pro loco di Rivarolo Canavese, da oltre trent’anni opera sul territorio promuovendo la storia, la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia della Città di Rivarolo Canavese e del Canavese incentivando processi di crescita e di sviluppo turistico in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio.

Dal 2006 è accreditata per il tramite dell’Unpli (Unione Nazionale delle Pro loco d’Italia) presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è sede di progetto del Servizio Civile Nazionale trasformatosi nel 2017 in Servizio Civile Universale, presso l’Ufficio Turistico di Piazza Litisetto.

Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.

Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente.Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per potersi candidare ai progetti messi in campo da UNPLI, è necessario essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale dalla scuola secondaria di secondo grado.

La Pro loco Rivarolo aderisce al progetto Unpli Piemonte associato al programma presentato da UNPLI SCU denominato: “Siamo ciò che mangiamo: l’enogastronomia piemontese tra storia e cultura locale”.

Il progetto prevede 12 mesi di servizio, per un monte ore annuale di 1145 ore, su 6 giorni lavorativi settimanali.

I posti disponibili presso Pro Loco Rivarolo – Ufficio Turistico sono 2 (due).

Sul sito http://www.prolocorivarolocanavese.it sono disponibili il bando SCU 2021 e la Scheda Progetto dettagliata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattarci telefonicamente al n. 0124 424260 oppure scrivendo a prolocorivarolo@yahoo.it