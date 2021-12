FORNO CANAVESE – Grande successo per il “Natale del Paluc”

Ancora un grande successo quello riscosso da Proloco, commercianti e associazioni fornesi che, con il patrocinio del Comune di Forno Canavese, hanno organizzato nella giornata di ieri il “Natale del Paluc”.

Presenti per tutta la giornata le associazioni fornesi, commercianti e hobbisti. Alle 10.00 ha preso il via la corsa dei Babbi Natale per il “Gir Vulei” sul tracciato del Trail del Monte Soglio.

Il pomeriggio è stato all’insegna del divertimento con la Fidas – Telethon che ha distribuito cioccolata calda, la rappresentazione del villaggio natalizio con Babbo Natale, grazie al Gruppo Snoopy, l’inaugurazione del “Presepio del Furn” all’interno della Chiesa Parrocchiale, “Porte aperte al Motoclub” presso la sede sita alla Casa del Popolo e “Quattro chiacchiere con i poeti Silvano Verda e Castagno Walter” all’interno della biblioteca comunale.

Il terrazzo comunale è stato teatro dell’esibizione di Sonia Fortunato con i canti natalizi e, alle 16.30, è stato inaugurato presso la Chiesa Parrocchiale l’ “Albero s’l ciùchè” confezionato all’uncinetto e alle 17.00 quello legato all’iniziativa “Un filo che unisce Trivento a Forno Canavese” che è stato posizionato sulla terrazza del municipio fornese.

Alle 18.00 i piccoli paluc hanno proposto un’interpretazione delle favole intitolata “Un Natale favoloso” presso il cortile Casetti in piazza Vittorio Veneto mentre la seconda parte è andata in scena alle 21.00 con le danze fiabesche di Cinzia e Mariacristina.

La giornata è stata allietata dalle allegre musiche degli “Amis del Furn” e della Filarmonica Fornese.

In chiusura della manifestazione sono state lanciate le lanterne cinesi nella piazza dell’ex area Obert.