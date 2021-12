LEINI – Arpa Piemonte: al momento nessuna criticità in seguito all’incendio di via Muzio

LEINI – Arpa Piemonte non ha registrato al momento situazioni tali da richiedere a Sindaco e Asl To4, misure per la protezione della popolazione. Le analisi sono state effettuate in seguito all’incendio del capannone divampato in via Manfredi Muzio a Leini, nella notte del 4 dicembre 2021.

L’azienda effettua attività di trattamento plastica e le fiamme hanno coinvolto anche parte dell’attigua attività di rimessaggio camper del medesimo proprietario.

I tecnici dell’Agenzia intervenuti avevano fatto controlli dell’aria già nella stessa notte, sia immediatamente fuori il capannone che nelle vicini zone commerciali e residenziali.

I valori registrati hanno dato tracce di sostanze organiche totali nella zona del perimetro dell’incendio e valori prossimi ai valori di fondo nella zona commerciale e residenziale vicine.

Sono stati effettuati anche dei campionamenti d’aria con canister per le sucessive analisi di laboratorio.

I primi esiti delle misurazioni della notte, con strumentazione da campo, hanno fatto registrare nei pressi dell’incendio valori di COV (Composti Organici Volatili) oscillanti tra 400 e 800 ppb (parti per bilione), negli altri punti tra 150 e 200 ppb in decremento allontanandosi dall’evento. Livelli emissivi questi prossimi ai valori di fonto ambientale (80-100 ppb).

Gli ulteriori campionamenti con i Canister sono stati analizzati in laboratorio nei giorni successivi.

I tecnici dell’Agenzia hanno effettuato un ulteriore prelievo con canister nei pressi dell’incendio ed hanno attivato un campionatore ad alto volume per la determinazione delle eventuali diossine e per rilevare e quantificare i prodotti della combustione nei punti maggiormente interessati dalla potenziale presenza dei fumi dell’evento.



Al momento non si sono registrate situazioni gravose.