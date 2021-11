RIVAROLO CANAVESE – Sagra d’autunno: tra bancarelle, frittelle e caldarroste (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Bancarelle, frittelle e caldarroste. Il bel tempo sta accompagnando l’evento organizzato dalla Pro Loco di Rivarolo oggi, domenica 21 novembre 2021, rinviato la scorsa settimana per il meteo avverso.

Oggi, le vie della città, sono invase dalle bancarelle del 71^ Mercatino dij Biautagambe e 26^ Sagra d’Autunno e Mërcà dla Piassa dël Büro. Un grande evento autunnale di tradizione rivarolese, sospeso solo per il Covid.



Gli eventi sono patrocinati dalla Regione Piemonte e dalla Città di Rivarolo Canavese.

Presenti un centinaio di espositori. Lungo l’allea di corso Indipendenza e sotto i portici di via Ivrea, si trova il mercatino dj Biautagame: antiquariato minore, collezionismo, oggettistica vecchia e usata e una speciale sezione dedicata alle creazioni artistiche e personali.

Mentre lungo l’allea di corso Torino, per il Mërcà dla Piassa dël Büro, ci sono gli espositori che promuovono i prodotti tipici e le eccellenze eno-gastronomiche del territorio.

Si dice che “il palato vuole la sua parte”, ed ecco che la Pro Loco, con la Sagra d’Autunno, propone le sue rinomate frittelle di mele e le tradizionali caldarroste preparate nell’enorme “pentola dondolante”, che attribuisce un carattere folkloristico all’intera manifestazione e vin brûlé. Infine, a pranzo, polenta e spezzatino d’asporto. Un vera gioia per i buongustai.

Soddisfazione per il sodalizio che vedono nella kermesse un modo per riprendere almeno un po’ di normalità.