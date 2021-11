Una Finestra sul Mondo – Nella nona puntata ci occuperemo di comprendere quali siano le esigenze di alcune persone di mettersi a dieta. Inoltre, vedremo quali cibi fanno bene alla nostra salute e quali sarebbero meglio da evitare per non ingrassare. Infine, parleremo anche del rapporto che intercorre tra obesità e bullismo: perché le persone in sovrappeso vengono spesso prese in giro per il loro aspetto fisico?