Una Finestra sul Mondo – “Lavoro e disoccupazione… facciamo chiarezza”

Una Finestra sul Mondo – In questa nuova puntata parleremo di una parte fondamentale della nostra vita quotidiana: il lavoro. A causa della pandemia molti lavoratori sono stati costretti a lavorare in smart working, mentre altri hanno perso il lavoro. In Italia per combattere la disoccupazione c’è il Reddito di Cittadinanza, ma purtroppo non sta dando i risultati sperati. Infine, il green pass è obbligatorio per accedere alle sedi lavorative, ma molti non sono d’accordo e protestano…