ROCCA CANAVESE / BORGOSESIA – Matthew Walls vince il 105^ Gran Piemonte

ROCCA CANAVESE / BORGOSESIA – Il corridore britannico Matthew Walls ha vinto in volata, sul traguardo di Borgosesia, la 105^ edizione del Gran Piemonte.

Nel finale di corsa il corridore della Bora Hansgrohe ha preso la ruota di Maxi Richeze (UAE Team Emirates) per poi lanciare la sua volata resistendo al tentativo di rimonta da parte di Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) e dell’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma), rispettivamente giunti secondo e terzo al traguardo.

La corsa è stata a lungo animata da una fuga composta da Marco Frapporti (Vini Zabù), poi staccatosi, Manuele Boaro (Astana – PremierTech), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar Team) e Mattias Jensen (Trek – Segafredo), ripresi ai meno 27 dal traguardo dal gruppo tirato in particolare da Ineos Grenadiers, Team Qhubeka Nexthash e Cofidis.

Dopo un tentativo ai -25km di anticipare la volata da parte di Txomin Juaristi Arrieta (Euskaltel – Euskadi), le squadre dei velocisti non si sono fatte sorprendere e hanno guidato il gruppo allo sprint di Borgosesia vinto dal 23enne di Manchester.

Veramente un “Gran Piemonte” quello che oggi ha calcato le strade del Canavese e del Vercellese portando l’elite del ciclismo a Rocca Canavese per la partenza di una gara che rappresenta la storia stessa del ciclismo piemontese.

“Stiamo scrivendo una pagina unica della storia delle manifestazioni sportive del nostro territorio – commenta Claudio Leone consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte- il mio Canavese meritava una occasione per sancire la rinascita dopo la pandemia”.

“Oggi a Rocca Canavese – conclude Leone che presiede la Terza commissione di Palazzo Lascaris – i territori interni, che sono i gangli della nostra regione, ci sono atleti professionisti, sportivi, dilettanti, appassionati e tantissimi giovani. Di questa energia abbiamo bisogno e su questo non smetteremo di investire per rispettare il mandato dei nostri elettori”.