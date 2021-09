Una Finestra sul Mondo – “Inquinamento e clima… cosa si può fare?”

Una Finestra sul Mondo – Nella terza puntata parliamo di inquinamento e clima cercando di capire quali sono le cause e le conseguenze di questi due fenomeni. Noi cittadini possiamo fare qualcosa: per ridurre le emissioni di Co2 ci si può spostare in bicicletta oppure acquistare un’auto elettrica/ibrida. Per colpa dell’inquinamento anche il clima sta cambiando e per questo motivo migliaia di giovani ogni venerdì scendono in piazza per protestare per ľemergenza climatica. Ma servirà a qualcosa?