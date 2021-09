SAN GIORGIO CANAVESE – Presentazione del corso di accesso alla Croce Rossa comitato locale

SAN GIORGIO CANAVESE – Lunedì 13 settembre 2021, alle 20.45 presso la sede della Croce Rossa di San Giorgio Canavese (Corso Repubblica 16) si terrà la serata di presentazione del corso di accesso, a cui tutti sono invitati a partecipare; la Croce Rossa offre ampia varietà di servizi ed opportunità in cui impegnarsi, dal Gruppo Giovani, all’ambito sociale, ai servizi di trasporto, dai corsi per l’uso del defibrillatore DAE all’emergenza 118, primo soccorso ed assistenza al malato ed anziano.

I corsi sono suddivisi generalmente in 3 step, partendo dal corso di accesso per entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa, passando dai trasporti ordinari in auto, mezzo disabili ed ambulanza e primo soccorso fino ad arrivare al corso finale (per chi sarà interessato) per L’allegato A 118 Piemonte, che permette di salire in ambulanza e svolgere i trasporti di emergenza territoriale.

“La nostra sede è in costante crescita, attualmente i volontari dell’ultimo corso stanno terminando il tirocinio pratico per l’allegato A e non vediamo l’ora di avere nuove forze su cui poter contare per tutte le nostre attività; il nuovo direttivo sta cercando di mettere a disposizione dei propri volontari una sede sempre più efficiente ed accogliente, dei mezzi sempre nuovi (a breve l’inaugurazione di una nuova auto), e nonostante le difficoltà della pandemia, che ha visto il nostro comitato sempre in prima linea a favore della popolazione, si cerca di fare il meglio per tutti. Attualmente i servizi che riusciamo a garantire sono in costante aumento: abbiamo a disposizione 3 ambulanze di cui 1 per i servizi in emergenza 118, la cui copertura in estemporanea è garantita al massimo possibile, e 2 mezzi disabili e 2 auto per i trasporti ordinari, in convenzione con l’ ASL TO4 e privati. Quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla serata di presentazione di lunedì, a seguirci sui canali social Facebook ed Instagram; per chi volesse può comunque contattare la sede al numero 0124-325250 oppure richiedere informazioni al 3472926375 oppure 3459257135.”