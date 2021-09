LANZO – Il Capitano Tagliabue è il nuovo comandante del Gruppo Gdf di Bra

LANZO – È originario delle Valli di Lanzo, il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Bra. Ieri, primo settembre 2021, il Capitano Matteo Bruno Tagliabue, è subentrato al Maggiore Diego Tatulli, dopo 4 anni di permanenza a Bra.

Il Capitano Tagliabue, 33 anni, è laureato in Scienze Economiche, in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha frequentato un master in criminologie ed in scienze giuridiche forensi.

Tra la Sicilia e il Piemonte la carriera dell’Ufficiale; dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo, con il grado di Tenente assume l’incarico di Comandante della Tenenza di Modica (RG), che regge per tre anni.

Viene, successivamente, impiegato per diversi anni al Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di Torino, da dove proviene attualmente; nel Reparto torinese, ha diretto e coordinato importanti indagini nei settori del contrasto della criminalità organizzata, degli stupefacenti e del finanziamento al terrorismo.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, Col. t.ISSMI Luca Albertario, ha salutato con affetto il Maggiore Tatulli, ringraziandolo per l’efficace servizio svolto alla sede braidese e per i rilevanti risultati raggiunti ed ha augurato al Capitano Tagliabue buon lavoro, nel delicato e complesso incarico che gli è stato affidato, alla guida di un Reparto importante della Provincia, istituzionalmente deputato allo svolgimento di complesse investigazioni di polizia economico finanziaria su una porzione di territorio della “Granda”, particolarmente moderno e sviluppato.