CERESOLE REALE – Successo per l’iniziativa Let’s FIT (FOTO)

CERESOLE REALE – Grande successo per l’iniziativa Let’s FIT che si è tenuta a Ceresole Reale nella mattinata di domenica 29 agosto 2021.

Il progetto europeo che, con la collaborazione dell’ASL TO4, della Regione Piemonte e della Scuola del cammino di Saluzzo degli olimpionici Giorgio e Maurizio Damilano, mira a promuovere il cammino quale forma di movimento per mantenersi in salute è stato accolto con entusiasmo e promosso dall’amministrazione di Ceresole Reale, tanto che proprio la Perla delle Alpi Graie è stata scelta per ospitare, dal 10 al 12 settembre, l’evento finale del progetto che vedrà la partecipazione delle delegazioni di ben otto paesi europei.

Alla presenza del campione olimpico nella 20km di marcia di Mosca ’80, Maurizio Damilano e del gemello Giorgio, anch’egli olimpionico e vincitore di Coppa del Mondo di specialità, un nutrito gruppo di camminatori ha percorso, a passo di Fitwalking, il giro del lago.

“Il successo di questa manifestazione ci dimostra come queste attività legate al cammino e alla mobilità dolce siano molto apprezzate da che frequenta il nostro paese. Siamo orgogliosi di poter ospitare l’evento finale di questo grande progetto internazionale – commenta Mauro Durbano, vice Sindaco di Cereseole Reale, tra i partecipanti alla passeggiata. “Naturalmente ci impegneremo affinché questo tipo di attività e la collaborazione con la Scuola del Cammino dei fratelli Damilano possano continuare nel tempo anche oltre il progetto che si chiuderà il 12 settembre.”