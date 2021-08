CASTELLAMONTE – La ceramica protagonista dei viaggi del Sindaco Mazza a Calvello e a Deruta

CASTELLAMONTE – Il Sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, in questo caldo agosto, ha “portato” la ceramica, quale simbolo castellamontese, fuori regione, precisamente a Calvello, in provincia di Potenza (Basilicata), e a Deruta in provincia di Perugia (Umbria).

A Calvello, Borgo delle Ceramiche, Mazza ha incontrato il Sindaco Maria Anna Falvella e ha partecipato all’inaugurazione del primo percorso della ceramica e dell’artigianato nel primo Calvello Expo della Ceramica.

Il Comune sta per entrare a far parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.

Il Sindaco Mazza, che condivide con il Sindaco Falvella l’impegno e la passione per la ceramica, ha gettato le basi per una collaborazione futura.

Protagonista nuovamente la ceramica anche all’incontro con il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini. Il Sindaco Mazza ha visitato lo splendido borgo, noto per le ceramiche artistiche. Anche con questo Comune è nato un confronto e un auspicio di collaborazione futura.

Al rientro, Pasquale Mazza, ha trovato ad attenderlo gli ultimi preparativi per la 60esima edizione della Mostra della Ceramica che verrà inaugurata sabato 21 agosto 20201.