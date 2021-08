CORONAVIRUS – 13 casi positivi in Canavese; 194 in Piemonte

CORONAVIRUS – Sono 13 i nuovi casi positivi al Covid oggi (ieri erano 11 e il giorno prima 17) in Canavese.

Tornano a registrare casi positivi, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Cuorgnè, Givoletto, Rueglio e San Giusto Canavese. (I casi comune per comune)

Il numero dei positivi sta risalendo. Per quanto concerne i ricoveri, si registra un solo caso covi ricoverato all’ospedale di Ivrea, e 7 nei pronto soccorso dell’Asl To4 in attesa del risultato del tampone.

In Piemonte oggi sono stati registrati 194 nuovi casi con 14.450 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,3%. Una persona in più ricoverata in terapia intensiva (oggi sono 7) ed è stato registrato un decesso.

In Italia sono stati registrati 4.845 casi positivi e 27 vittime. Il tasso di positività è del 2,3%. I ricoverati in terapia intensiva sono 258.