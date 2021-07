CASTELLAMONTE – Dal “Faccio” le opere degli studenti per i 50 anni della Regione

CASTELLAMONTE – Questa mattina, nella sala delle Bandiere di Palazzo Lascaris a Torino, sono state consegnate al presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia le opere ceramiche ideate dagli studenti del Liceo Artistico “Felice Faccio” di Castellamonte per celebrare i 50 anni della Regione.

Si tratta di una targa con l’emblema del Drapò e dei fermacarte che riprendono i profili stilizzati dei principali monumenti e paesaggi del Piemonte. I fermacarte sono stati autografati dai consiglieri di maggioranza e opposizione.

Le opere sono state ideate al computer dagli studenti della classe V N Design e Ceramica utilizzando il software di progettazione 3D Rhinos, da cui sono poi stati realizzati i prototipi. All’evento di stamane era presente una delegazione dei ragazzi, composta da Ilaria Goglio, Davide Vallero e Francesco Filingeri, accompagnati dai docenti che hanno seguito il progetto, Sandra Baruzzi e Davide Quagliolo, e dal dirigente scolastico Daniele Vallino.

“Sono orgoglioso di aver contribuito a far sì che questo progetto potesse essere realizzato – commenta il consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte Mauro Fava, che ha patrocinato l’iniziativa -. In questo modo non abbiamo solo ricordato un anniversario importante per la nostra Regione, ma abbiamo anche tributato il giusto onore ad un’eccellenza canavesana e piemontese quale il Liceo “Faccio” di Castellamonte, che è l’unico istituto in tutto il Piemonte a portare avanti la tradizione dell’arte ceramica, coniugando il sapere e le abilità artigianali con l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, grazie alla grande esperienza e professionalità dei suoi docenti. Il Liceo svolge un ruolo preziosissimo nella formazione delle nuove generazioni di artigiani della ceramica, portando avanti un sapere plurisecolare che ha fatto di Castellamonte un marchio noto in tutto il mondo”.