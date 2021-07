CASTELLAMONTE – I Redclay aderiscono al progetto FIBS Piemonte

CASTELLAMONTE – La Società Redclay, segnala l’adesione della società al progetto della FIBS Piemonte per far conoscere il gioco del baseball direttamente nei parco giochi di diversi comuni del Canavese.

Sarà presente:

Lunedì 26 luglio al Parco Malgrà di Rivarolo Canavese

Mercoledì 28 luglio a Vico Canavese Valchiusa al Parco Giochi

Venerdì 30 luglio a Castellamonte nei Giardinetti di fronte al Municipio

Sabato 31 luglio al Campo Sportivo di Campo Canavese.

La società Redclay baseball e Softaball di Castellamonte sempre concentrata sulle Squadre giovanile ha ottenuto grandi soddisfazioni proprio in questi giorni tramite l’atleta Edoardo Zingarelli come uno degli attori principali della Nazionale di Baseball Under18 che arrivando seconda agli Europei che si sono conclusi domenica 11 1uglio, hanno Staccato il pass per i mondiali in programma a Settembre negli Stati Uniti.

Ecco, inoltre, i risultati ottenuti nei vari campionati:

Under 12 Baseball, sabato 10 luglio, ha vinto sul campo contro gli Athletics Novara ma ha perso a tavolino per la mancanza di un giocatore 8 anziché 9.

La Squadra di serie C ha perso per 12 a 0 ad Avigliana contro i Bees .

L’Under 15 ha vinto una bellissima partita contro i Bees agli extra innings.