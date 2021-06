Covid oggi Lombardia, 93 contagi e 3 morti. A Milano e hinterland 38 nuovi casi

Sono 98 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 30.085 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,3%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: al momento sono 52, 9 in meno, e nei reparti Covid, dove ci sono 248 pazienti, 2 in meno. Sono 118 i guariti e i dimessi da ieri. I positivi al momento sono 11.202 nella Regione. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 38, di cui 26 in città, Varese a 19, 10 a Brescia, Mantova a 6 e 5 a Pavia. Un caso a Bergamo, 2 a Como, Lecco e Lodi. Non si registrano nuovi contagi, infine, a Monza, Sondrio e Cremona.

