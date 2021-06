CORONAVIRUS – In Canavese 3 nuovi casi e 13 persone ricoverate, il territorio tiene duro

CORONAVIRUS – 13 persone ricoverate nelle strutture ospedaliere dell’Asl To4, di cui 1 in terapia intensiva e semi-intensiva (ad Ivrea), altre 13 persone in Pronto Soccorso in attesa di convalida del tampone o con tampone positivo, e nessun caso di variante delta. È questa la situazione relativa al Coronavirus, in Canavese.

Sono 108 gli attuali positivi e oggi, martedì 29 giugno 2021, sono stati registrati 3 nuovi positivi (ieri nessuno; domenica 27 giugno +4; sabato +8) e 18 in meno. (La tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 31 nuovi casi e un tasso di positività dello 0,2%. Nessun decesso.

Tiene quindi duro il Piemonte (e il Canavese). In Italia sono stati registrati 679 nuovi casi positivi e 42 vittime. Il tasso di positività è dello 0,3%.