RIVAROLO CANAVESE – Inaugurata la Mostra dedicata a Luigi Palma di Cesnola (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – È stata inaugurata ieri, sabato 26 giugno 2021, in concomitanza all’apertura di stagione del Castello Malgrà, la mostra dal titolo “Sinceramente Vostro, Luigi Palma di Cesnola, un Rivarolese tra Cipro e New York”. Una mostra fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, composta da una ventina di pannelli in cui i curatori, Riccardo Poletto, Guido Novaria, Mauro Corneglio e Riccardo Cerrano, hanno “incrociato” le vicende umane e professionali di Luigi Palma con quelle socio-economiche dei territori in cui il generale-archeologo visse.

Una mostra interessante che anticipa “Cipro, Crocevia delle Civiltà” che inaugura martedì 29 giugno ai Musei Reali.

Presenti all’inagurazione rivarolese, oltre a Silvia Vacca, Presidente dell’Associazione Amici del Castello Malgrà, che ha fatto gli onori di casa e colto l’occasione di presentare pubblicamente per la prima volta lo stendardo realizzato e donato dai Credendari del Cerro, il Sindaco Alberto Rostagno, l’Assessore alla Cultura Costanza Conta Canova, i curatori Guido Novaria, Riccardo Poletto e Mauro Corneglio e l’Assessore Regionale Mauro Fava.

Intervenuta, oltre al Sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza con l’Assessore Claudio Bethaz, anche il Sindaco di Settimo Vittone Sabrina Noro, territorio nel quale è presente la frazione Cesnola, terra di origine della famiglia Cesnola.

A corollario della mostra (aperta fino al 10 ottobre e visitabile la domenica dalle 15 alle 19), oltre alle visite guidate al Castello Malgrà, è stata programmata una serie di eventi, a partire dal concerto dei Modus Ensemble, “La Musique Percutante”, che si è tenuto sempre ieri in serata, è che ha riscosso un notevole successo. Lincoln

Le conferenze in programma (obbligo di prenotazione al n.333.3750131):

giovedì 1 luglio, ore 21, “Cipro, Crocevia di civiltà”; relatori Luca Bombardieri e Elisa Panero;

giovedì 15 luglio, ore 21, “Da Cavour a”; relatore Gianni Oliva;

giovedì 26 agosto, ore 21, “Archeologia dell’Archeologia – Nascita di una scienza”, relatore Riccardo Manzini;

giovedì 9 settembre ore 21, Tavola rotonda “Migrazioni di ieri e di oggi”

Laboratori didattici (obbligo di prenotazione al n.333.3750131):

domenica 25 luglio, ore 16-18, “Un ponte di storia”;

domenica 26 settembre, ore 16-18, “Tornando alle radici”.

