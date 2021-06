LANZO – Balamunt under 14 Campione Play Off Regionale

LANZO – Domenica 13 Giugno 2021, preso il centro polivalente di Villafranca Piemonte, le ragazze della Under 14 Uisp femminile Balamunt, si sono aggiudicate il titolo di campionesse regionali Uisp Play Off 20/21.

La compagine guidata da coach Nadia Dessilani, coadiuvata da Monica Cabodi e Silvia Mano, dopo essersi aggiudicata la semifinale, giocata contro il Montanaro, per 25/16 25/9, vinceva la finale e si aggiudicava il titolo, contro il Venaria Blu, con il risultato di 25/8 e 25/14.

Il giusto coronamento alla conclusione di una stagione anomala, a causa dell’emergenza Covid, che ha visto però le Diavolette dominare sia il girone di qualificazione, con 5 vittorie su 5 gare, 15 set vinti e solo 1 perso, che le finali regionali play off.

Altro importante e prestigioso risultato per Balamunt, la conquista del 3° posto alle finali territoriali FIPAV, da parte delle ragazze della U15 Eccellenza Regionale, durante la partita disputata al Pertini di Lanzo venerdì 18 giugno, contro l’Almese Volley. Un risultato non scontato per le ragazze di coach Dessilani, viste le sfortunate e numerose defezioni per infortunio, che hanno colpito le “diavolette” in questo finale di stagione.

“È stato un anno in cui questo grande gruppo, ha dimostrato un cuore enorme. – Dichiara il Coach Nadia Dessilani – Due infortuni gravi e diverse quarantene nella ultima parte del campionato avrebbero messo in crisi chiunque. Ma, nonostante questo, le ragazze hanno continuato a mettersi in gioco e non si sono mai tirate indietro. Un terzo posto provinciale U15 fipav e un primo posto regionale uisp U14 sono quindi un grande risultato, in questa stagione tumultuosa. Adesso è arrivato il momento di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, che vedrà le nostre 2007 impegnate duramente, nel campionato FIPAV U15 Eccellenza Regionale”.

Grande soddisfazione anche per il direttore sportivo Franco Vecco Garda: “Per Balamunt, come per tutte le società impegnate nei vari campionati, quest’anno è stato una dura prova. Siamo riusciti però a partecipare a tutti i campionati, grazie anche alla collaborazione dei dirigenti ed allenatori delle varie categorie, che hanno svolto un lavoro encomiabile. Alla fine, questi ottimi risultati, premiano la tenacia delle ragazze e ci confortano per la nuova stagione che, ne sono certo, tornerà finalmente ad essere una stagione normale e Balamunt, ancora una volta, cercherà con forza di esserne una protagonista”.