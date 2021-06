CASELLE TORINESE – Nuova base di Ryanair all’Aeroporto “Pertini” a Caselle Torinese. “Abbiamo creduto fin dall’inizio nella possibilità di rilanciare l’Aeroporto di Torino e rendere il principale scalo piemontese la meta ideale per lavoro e turismo. Quella di oggi è un’ottima notizia, che conferma la buona governance di Sagat e premia gli sforzi che la Regione fa da tempo per rendere Torino e il Piemonte sempre più attrattivi per investitori, aziende e turisti. Non vediamo l’ora di sviluppare tutte le opportunità che avere una base Ryanair offrirà al nostro territorio”. Così il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori regionali alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi e alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio sulla scelta dell’Aeroporto di Torino come nuova base italiana da parte di Ryanair.

“Questo è un sogno che si realizza, a cui avevo iniziato a lavorare quando nel 2010 ero assessore al turismo della Regione Piemonte – sottolinea il presidente Cirio -. Grazie a Ryanair e grazie a Sagat con cui continueremo a lavorare per valorizzare al massimo questa importante opportunità. Non poteva esserci notizia più bella in questa prima settimana di zona bianca. Il Piemonte riparte. Anzi, vola!”.

“Questa importante implementazione delle rotte Ryanair su Torino – sottolinea l’assessore Gabusi – è l’ideale completamento degli investimenti fatti dalla Regione Piemonte per il collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto, che, dopo tanti anni di stasi e rallentamenti, vedrà finalmente la luce a gennaio 2023, connettendo Caselle alla città e alla rete ferroviaria sia regionale sia ad Alta Velocità in meno di trenta minuti e con treni ogni 15 minuti”.

“La prima compagnia aerea in Europa ha scelto Torino e il Piemonte per la sua 16° base – commenta l’assessore Poggio -. Grazie al rapporto positivo con Caselle, che dura da 22 anni, la compagnia aerea ha investito 165 milioni di euro per collegare Torino con 32 rotte nazionali e internazionali e ben 18 nuovi collegamenti. Un risultato eccellente, degno di una città di standing europeo”.